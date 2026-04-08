Азербайджан и Гамбия в Банжуле провели первый раунд политических консультаций, обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования, торговли и экономики.

Об этом сообщают гамбийские СМИ.

Согласно информации, переговоры прошли 7 апреля в Министерстве иностранных дел Гамбии. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, гамбийскую — постоянный секретарь и глава дипломатической службы Ланг Ябу.

«Стороны обсудили перспективы взаимодействия по ряду ключевых направлений, включая образование, торговлю, политический диалог, экономическое развитие и многостороннее сотрудничество», — отмечает издание.

Ябу подчеркнул прочный характер партнерства с Азербайджаном, «которое неуклонно развивалось в течение последних трех десятилетий». Он также высоко оценил поддержку Азербайджаном Гамбии, особенно в части стипендий, способствующих развитию высшего образования и человеческого капитала в этой стране.

«Это партнерство символизирует общие ценности, солидарность и взаимное доверие», — сказал Ябу. Он выразил оптимизм по поводу того, что консультации приведут к конкретным стратегическим планам, которые принесут долгосрочные выгоды, основанные на уважении и практическом сотрудничестве.

В свою очередь, Рафиев подтвердил крепкую дружбу между двумя странами, многолетнее дипломатическое присутствие Азербайджана в Гамбии и неизменную взаимную поддержку, которую обе страны оказывают друг другу на двусторонней и многосторонней арене, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций.

Рафиев подчеркнул недавнее восстановление Азербайджаном территориальной целостности и обозначил меняющиеся приоритеты внешней политики своей страны, которые теперь уделяют больше внимания экономической дипломатии. Он выразил готовность изучить новые пути сотрудничества в гуманитарной сфере, экономических инвестициях и более широких инициативах в области развития.

Также заместитель министра особо отметил нынешнюю роль Гамбии как председателя саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и подчеркнул ценность сотрудничества по вопросам, связанным с ОИС.

«В ходе первого раунда обсуждений основное внимание было уделено образованию, при этом Азербайджан подтвердил свою приверженность предоставлению большего количества стипендий гамбийским студентам», — говорится в информации.

Участники встречи также рассмотрели возможности экономического партнерства, включая инвестиции в сельское хозяйство и передачу технологий, которые могли бы способствовать диверсификации экономики Гамбии и повышению производительности.

«По завершении первого раунда стороны договорились поддерживать темп посредством последующих механизмов и будущих взаимодействий, чтобы превратить общие стремления в конкретные программы. Ожидается, что данный формат сотрудничества откроет новые возможности для развития торговли, инвестиций, образовательных обменов, а также усилит координацию на международной арене», — отмечают издания.