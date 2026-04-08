Война с Ираном обходится США в 500 миллионов долларов в день.

Об этом сообщает Financial Times (FT).

По оценкам аналитиков, общие расходы уже достигли 22-31 миллиарда долларов за все время операции. Отмечается, что из этой суммы 2,1-3,6 миллиарда долларов потрачены на уничтоженную и поврежденную технику, включая самолеты, радары и системы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным издания, удары Тегерана по инфраструктуре, особенно по радиолокационным системам, увеличивают расходы и ослабляют возможности Соединенных Штатов в других регионах, включая потенциальный конфликт с КНР.