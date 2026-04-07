Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон может применить против Ирана дополнительные средства, которые ранее не использовались в ходе военной операции, если Тегеран не изменит свою позицию.

«У нас имеются инструменты, которые мы еще не решали использовать. Президент США Дональд Трамп может принять решение задействовать их, если иранцы не изменят своего поведения» — сказал Вэнс, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

По словам вице-президента, США также добиваются того, чтобы после завершения американо-израильской операции глобальная торговля нефтью и природным газом осуществлялась беспрепятственно. Он отметил, что Вашингтон ожидает ответа Тегерана на предложения о дипломатическом урегулировании конфликта до 20:00.

«Надеюсь, что поступит правильный ответ, потому что мы действительно хотим такого мирового сообщества, в котором торговля нефтью и газом осуществляется свободно», — заявил Вэнс, добавив, что США обвиняют Иран в «актах экономического терроризма».