Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с официальным визитом в столицу Венгрии.

Вэнса вместе с супругой Ушой в Будапеште встретил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По данным СМИ, программа визита включает встречу Вэнса с премьером Венгрии Виктором Орбаном, после чего американский вице-президент выступит на митинге «День американо-венгерской дружбы» в спортивном парке МТК.

Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что в ходе визита в Будапешт американский вице-президент обсудит с венгерскими властями заключение соглашения о покупке нефти у США.

По словам собеседников, венгерская энергетическая компания MOL Nyrt. планирует приобрести 500 тысяч тонн нефти примерно на $500 млн. Подробности пока не разглашаются.