Главное управление дорожной полиции выступило с обращением в связи с трагическим инцидентом в Баку, приведшим к гибели женщины.

Причиной происшествия стала невнимательность водителя при парковке. В автомобиле, оставленном без присмотра, находились двое малолетних детей.

Как уточняется, житель Хатаинского района Ильхам Гасымов припарковал автомобиль марки VAZ у своего дома на крутом склоне, оставив двери открытыми. В это время его дети 6 и 7 лет сели в машину и, играя, вмешались в работу коробки передач.

В результате автомобиль начал движение вниз по склону. Дети успели покинуть транспортное средство, однако машина, набрав скорость, сбила двух женщин. Одна из пострадавших получила травмы, другая скончалась на месте.

В ведомстве подчеркнули, что трагедии можно было избежать при соблюдении элементарных мер безопасности: использование стояночного тормоза, поворот колёс в безопасную сторону и обязательное закрытие автомобиля. Ведомство призвало водителей проявлять максимальную ответственность и строго соблюдать правила.