Убийство главы разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджида Хадеми не сможет дестабилизировать вооруженные силы исламской республики. Об этом заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

«Стойкие ряды бойцов <…> в Исламской Республике Иран и в вооруженных силах настолько крепки и сплочены, что террор и преступления не смогут поколебать их джихадистские идеалы», — говорится в обращении Хаменеи в его телеграм-канале.

Он также выразил соболезнования семье и сослуживцам главы разведки КСИР.