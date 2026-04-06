Политическим деятелям Армении следует учитывать поддержку республики со стороны РФ в вопросе цен на газ, а не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики.

Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, комментируя слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможности выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС в случае повышения цен на российский газ.

Сенатор отметил в Мах, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля дал четкую картину нынешней ситуации: «цены на энергоносители, цены на газ в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1000 кубов, а Россия продает газ Армении — 177,5 доллара за 1000 кубов». По словам Косачева, в этой реальности живет Армения, за счет этого развивает свою экономику и социальную сферу, «получая значительные конкурентные преимущества».

«И эта реальность существует на фоне жесточайшего энергетического кризиса в Европе и во всем мире, спровоцированного действиями отнюдь не России, а совсем других стран. Нынешняя цена на российский газ — это и мощный стимул для развития многих секторов экономики Армении, и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране», — написал Косачев.

«Мне кажется, со стороны армянских политиков было бы справедливо и честно учитывать такой масштаб поддержки Армении со стороны России, а не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики», — добавил он.