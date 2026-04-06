Тегеран передал Исламабаду ответ на предложение Вашингтона о перемирии, отметив, что необходимо добиться постоянного прекращения войны в регионе.

Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, ответ Ирана состоит из 10 пунктов, которые включают в себя, в частности, прекращение боевых действий в регионе, создание протокола безопасного прохода судов через Ормузский пролив, а также снятие санкций с исламской республики.

Отдельно подчеркивается, что Тегеран отверг краткосрочное перемирие, так как важно полностью прекратить войну на Ближнем Востоке.