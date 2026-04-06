В Азербайджане закрыли три порта из-за неблагоприятной погоды.

Как сообщают местные СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Государственного агентства морского и портового транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта Пярване Иманова.

По ее словам, временно закрыты для входа и выхода порты Гарадаг, Дюбенди и Сахиль.

При этом остальные порты продолжают работу.

Отмечается, что в стране сохраняется нестабильная погода. В ряде районов идут сильные и интенсивные дожди, в горных районах наблюдается снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове 5–6 апреля выпало 90 мм осадков, что составляет около 390 процентов месячной нормы.

В отдельных регионах дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 24 м/с в Баку и на Абшероне, 20 м/с в Шабране и до 18 м/с в Гяндже и Дашкесане.