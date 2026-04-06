Финансист Джеффри Эпштейн может быть жив, заявил отец Илона Маска Эррол Маск в интервью РИА Новости. По его словам, официальная версия смерти вызывает серьезные сомнения.

«Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений», — сказал Маск, указав на странные обстоятельства гибели финансиста, включая отключенные камеры наблюдения и спящих охранников в тюрьме.

Джеффри Эпштейн был обвинен в организации вечеринок с участием несовершеннолетних и склонении их к проституции. В июле 2019 года он умер в тюрьме, а следствие признало его смерть самоубийством. В Минюсте США сообщали, что на записи с камер наблюдения отсутствуют 62 секунды, что объяснили автоматическим обновлением системы видеорегистрации.