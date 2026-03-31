Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе онлайн-встречи глав финансовых ведомств стран Группы семи вступила в открытую полемику с американским министром Скоттом Бессентом, отвергнув его оптимизм относительно краткосрочности экономических последствий войны с Ираном.

Как передает ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным его источников, Бессент преуменьшил ущерб от войны и назвал закрытие Ормузского пролива временным явлением. Лагард, однако, возразила, заявив, что последствия будут ощущаться долго, поскольку слишком многое уже разрушено.

Разногласия, отмечает агентство, отражают нарастающую напряженность между США и Европой, которая несравнимо сильнее страдает от роста цен на энергоносители и перебоев в судоходстве. Базовый сценарий ЕЦБ предполагает пик инфляции на уровне 6,3% при сохранении острых перебоев в энергоснабжении до конца 2026 года.