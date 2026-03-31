Полное прекращение агрессии против Ирана является единственным решением для нормализации ситуации. Об этом иранский президент Масуд Пезешкиан заявил в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Антониу Коштой, пишет ТАСС.

«Решением для нормализации ситуации является прекращение их [США и Израиля] агрессии. Мы ни на каком этапе не стремились к напряженности и войне и обладаем необходимой волей для завершения этой войны при соблюдении некоторых условий, особенно при наличии необходимых гарантий неповторения агрессии», — приводит слова иранского президента его пресс-служба.

«Любое внешнее вмешательство под любым предлогом в эту войну и текущую ситуацию в регионе повлечет за собой опасные последствия», — подчеркнул Пезешкиан, посоветовав европейским странами скорректировать свою политику в отношении Ирана.