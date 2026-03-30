​​Президент Египта призвал Трампа помочь остановить войну на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

«Я говорю президенту Трампу: никто не сможет остановить войну в нашем регионе, в Персидском заливе… Я обращаюсь к вам от имени человечества и всех, кто стремится к миру. Вы, господин президент, относитесь к числу людей, любящих мир. Я передаю вам прямое послание от имени всего региона и всего мира: опасные последствия продолжения войны крайне серьезны. Пожалуйста, господин президент, помогите нам остановить войну. Вы способны на это», — заявил президент Египта ас-Сиси.