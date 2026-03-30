Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении важных договоренностей со странами региона в рамках своего турне по Ближнему Востоку.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Мы были в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Иордании, а также контактировали с представителями других государств. В регионе остался секретарь СНБО Рустем Умеров, у него будут встречи еще с несколькими представителями», — написал он.

По словам украинского лидера, Украина достигла многолетних стратегических договоренностей, в частности об открытии экспорта: «Но правильном открытии – когда не просто продается наш опыт, а действительно продается партнерам система. Не только перехватчики, но и средства защиты, софты, РЭБ. Системно подходим к этому вопросу… Это исторические договоренности о стратегическом сотрудничестве в направлении MilTech и других. Десятилетние договоры и взаимопомощь».

Помимо этого Зеленский заявил о важном обмене опытом с ближневосточными партнерами в сфере защиты гражданского населения и инфраструктуры в условиях боевых действий.

Сегодня президент Украины и король Иордании Абдалла II обсудили возможное партнерство двух стран в сфере безопасности.

Ранее Украина подписала с Катаром и Саудовской Аравией соглашение о сотрудничестве в области обороны.