Экс-глава МИД Египта Набиль Фахми возглавит Лигу арабских государств (ЛАГ), сообщил египетский портал Ash-Shorouq.

По данным издания, кандидатуру Фахми на пост генерального секретаря выдвинул Каир. За его назначение единогласно проголосовали все главы МИД арабских стран в ходе своей встречи в формате видеоконференции.

Портал отмечает, что официально о вступлении Фахми в должность будет объявлено на полях грядущего саммита ЛАГ, который состоится в Саудовской Аравии.

Н.Фахми занимал должность министра иностранных дел Египта в период с 16 июля 2013 года по 8 июня 2014 года. До этого дипломат девять лет был послом в США.