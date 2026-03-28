Актрису Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула по делу об употреблении наркотиков.

После прибытия её доставили в суд, где допросили в рамках расследования. Затем она прошла экспертизу — в Институте судебной медицины у неё взяли образцы крови и волос.

Ордер на задержание был выдан ранее, так как актриса находилась за пределами страны.

В рамках того же дела проходят и другие известные лица, включая её бывшего жениха Хакана Сабанджи, а также Фикрета Ормана, Бурака Йылмаза, Дидем Сойдан и Гюзиде Дуран.