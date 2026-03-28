На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о затоплении частных домов в селе Джигатай Хачмазского района, в результате чего люди оказались в безвыходном положении.

Сообщается, что в район были немедленно направлены войска гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям и соответствующие спасательные подразделения Северного регионального центра.

В результате принятых мер была проведена эвакуация нуждающихся в помощи граждан и приняты другие необходимые меры безопасности.

В результате принятых мер в безопасную зону были эвакуированы в общей сложности 22 гражданина, в том числе 5 несовершеннолетних и 1 человек с инвалидностью.