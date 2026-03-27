Великобритания выделит дополнительно £100 млн ($130 млн) на укрепление системы ПВО Украины.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Отмечается, что общий объем помощи, выделенной Лондоном за последние два месяца на повышение эффективности системы противовоздушной обороны Украины, составил £600 млн ($800 млн).

В британском военном ведомстве подчеркнули, что в новом оборонном пакете речь идет о поставках 1,2 тыс. зенитных ракет и 200 тыс. артиллерийских боеприпасов.