Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж изучает возможности разблокирования Ормузского пролива посредством действий на уровне Организации Объединенных Наций. Об этом Макрон сказал после саммита лидеров ЕС в ответ на вопрос Politico.

Французский президент отметил, что в четверг объяснил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что Франция намерена выяснить мнение своих основных партнеров, в частности членов Совета безопасности, относительно целесообразности создания механизма ООН для реализации своих намерений в Ормузском проливе.

«Мы начали процесс изучения ситуации, и в ближайшие дни увидим, есть ли у него шансы на успех», – заявил Макрон.

Он также отметил, что обсудил эту идею с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время телефонного разговора в четверг утром. Затем Макрон проинформировал о ней других лидеров ЕС.

По словам одного из дипломатов ЕС, Гутерриш сказал лидерам, что для стран Глобального Юга важно, чтобы любая инициатива по разблокированию Ормузского пролива проходила через ООН.

Ранее в тот же день другой дипломат сообщил изданию, что такая инициатива может заключаться в принятии резолюции, которая получит поддержку стран Персидского залива и Европы, создав основу для более широкой коалиции с целью обеспечения безопасности этого жизненно важного водного пути.

Иран практически перекрыл эту важную морскую артерию, по которой транспортируется примерно 20% мировых запасов нефти, что привело к росту мировых цен на энергоносители.

Макрон заявил, что оценит шансы на успех инициативы ООН, не раскрывая при этом дополнительных деталей плана. «Я думаю, что это может помочь. Я осторожен, поскольку это зависит не только от нас», – сказал он.

Накануне немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия может присоединиться к миссии в Ормузском проливе, если на это будет международный мандат, и если вопрос будет скоординирован с государствами Персидского залива.

Также 19 марта Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о «готовности внести свой вклад» в усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.

Сообщалось, что Великобритания направила военных офицеров в США, где они присоединятся к разработке плана по разблокированию Ормузского пролива.