Администрация президента США Дональда Трампа добивается отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, американская сторона дала понять Гаване, что настаивает именно на смене главы государства, не требуя отставки всего правительства. Собеседники газеты утверждают, что в Вашингтоне рассматривают Диас-Канеля как сторонника жесткой линии и противника структурных экономических реформ.

По мнению части американских чиновников, его отставка могла бы открыть путь для преобразований в экономике страны. При этом переговорщики также хотели бы ухода ряда пожилых представителей кубинского руководства, придерживающихся курса, заложенного Фиделем Кастро. В то же время вопрос о мерах в отношении членов семьи Кастро, по данным источников, не поднимается.

Как отмечает NYT, возможная отставка президента могла бы стать первым значимым политическим результатом переговоров между США и Кубой, которые продолжаются уже несколько месяцев. С точки зрения Вашингтона, переговорный процесс направлен на постепенное открытие кубинской экономики для американского бизнеса.

Один из источников сообщил, что США рассматривают уход Диас-Канеля как элемент возможной сделки, а не прямой ультиматум. Однако американская сторона дала понять, что достижение соглашений будет затруднено, пока он сохраняет пост.

Мигель Диас-Канель занимает должность президента Кубы с 2018 года и одновременно возглавляет Коммунистическую партию. Он стал первым лидером страны после революции 1959 года, не носящим фамилию Кастро. 13 марта он впервые подтвердил факт переговоров с администрацией США, заявив, что они направлены на сотрудничество в сфере безопасности и противодействия общим угрозам.