Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«У него есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему. Я готов к этому диалогу. Думаю, это важный диалог», — отметил Зеленский.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с иранскими беспилотниками. По его словам, в одном из уничтоженных на Ближнем Востоке дронов Shahed были обнаружены российские компоненты.

«Мы увидели детали одного из Shahed, сбитого в одной из стран Ближнего Востока. Там были российские элементы. Мы знаем это, потому что иранцы не производили их», — заявил он.

Зеленский также добавил, что это может свидетельствовать о помощи России Ирану, по аналогии с тем, как Иран ранее поддерживал Россию, поставляя беспилотники в начале войны.