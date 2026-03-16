Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана задержало четырёх человек по обвинению в организации незаконных онлайн-азартных игр.

Как сообщили в МВД, Полад Абдуллаев, Санан Гаджизаде, Тогрул Казымов и Джафар Бейалиев сотрудничали с зарубежными сайтами азартных игр, создавали виртуальные кассы и через страницы «Milan», «Sevinc», «Rahat» и «Texas 777» в соцсетях привлекали пользователей к онлайн-казино.

При обысках у них изъяты электронные доказательства, банковские карты и мобильные номера. По решению суда все четверо арестованы.