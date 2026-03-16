Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет направлять военные корабли для участия в операции по разблокированию Ормузского пролива. Об этом сообщает dpa.

«Это не наша война, мы её не начинали. Мы хотим дипломатических решений и быстрого окончания конфликта, но дополнительные военные корабли в регионе вряд ли этому помогут», — сказал он.

По словам Писториуса, Германия сосредоточена на обеспечении безопасности восточного фланга НАТО и Атлантики, назвав это основной ответственностью страны.