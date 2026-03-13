В прошлом году в стране продолжались строительство, реконструкция и восстановление автомобильных и железных дорог, а также дорожной инфраструктуры.

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе выступления в Милли Меджлисе 13 марта.

Премьер-министр сообщил, что в течение 2025 года по стране было построено, реконструировано и капитально отремонтировано 539 километров автомобильных дорог общереспубликанского и местного значения, в том числе 332 километра в регионах, реконструировано 84 километра железнодорожных путей, построено и капитально отремонтировано 7 железнодорожных тоннелей и мостов.