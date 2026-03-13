Имущество бывшего владельца Akkord İnşaat Sənaye Ильгара Гаджиева, заочно приговорённого к 15 годам лишения свободы, конфисковано в пользу государства.

Государству переданы нежилое здание и квартира в Неримановском районе, квартира на проспекте Матбуат в Ясамале, а также крупные виллы, квартиры и земельный участок в посёлке Бадамдар, пишет Qafqazinfo.

В то же время суд отменил арест на земельный участок и нежилое здание площадью 776,7 кв. м в Мардакане.

Гаджиев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Он неоднократно вызывался в Генпрокуратуру, однако на следствие не явился и покинул страну.