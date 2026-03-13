Средний коридор является стратегически важным маршрутом для безопасной транспортировки товаров из Азии в Европу, особенно учитывая нестабильную ситуацию в регионе. Об этом на Глобальном Бакинском форуме заявил Бинали Йылдырым, экс премьер-министр Турции, сообщает Minval Politika.

По его словам, несмотря на то, что около 90% перевозок между Азией и Европой по-прежнему осуществляется морским транспортом, альтернативные маршруты — Северный, Средний и Южный коридоры — приобретают все большее значение. Общий товарооборот между Европой и Азией составляет около 3 триллионов долларов, однако доля Среднего коридора пока остается небольшой: несколько лет назад перевозилось менее одного миллиона тонн, а сегодня — около пяти миллионов тонн в год. Однако потенциал маршрута намного выше, и он может достигать 20 миллионов тонн ежегодно.

«Для этого необходимо развивать инфраструктуру, строить автодороги, железные дороги и модернизировать существующие маршруты. Средний коридор позволяет доставлять грузы за 12–15 дней, тогда как морской транспорт занимает 40–50 дней. Время — деньги», — подчеркнул Йылдырым.

Он напомнил о совместной работе с Азербайджаном, а о также работе Грузии и Турции по строительству железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, который обеспечил недостающую транспортную связь между Анатолией и Каспийским регионом. Йылдырым отметил также важность проекта TANAP, который обеспечивает энергетическую безопасность региона и теперь продлен до Европы.

«Несмотря на преимущества коридора, существуют проблемы, связанные с прохождением границ, бюрократией и различиями в процедурах, что увеличивает стоимость и время перевозки. Мы совместно с Азербайджаном, Афганистаном и некоторыми регионами Туркменистана ищем пути решения этих узких мест и оптимизации морских и железнодорожных маршрутов», — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, ежегодное развитие инфраструктуры в Казахстане и строительство железной дороги из Китая через Узбекистан и Туркменистан способствуют дальнейшему продвижению Среднего коридора и укреплению его роли в глобальной торговле.