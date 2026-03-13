Лидеры стран «Большой семерки» (G7) в разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвали его закончить войну с Ираном.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Как сообщили Axios два чиновника, знакомые с содержанием телефонного разговора, все остальные лидеры призвали Трампа как можно скорее прекратить войну, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива», — говорится в публикации.

Как утверждается, разговор состоялся по причине серьезной обеспокоенности лидеров G7 из-за растущих экономических последствий войны на Ближнем Востоке.