В Кремле на фоне отключений мобильной связи и интернета в центре Москвы используют стационарные телефоны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ограничения вводятся из соображений безопасности, поскольку, как утверждается, Украина применяет всё более сложные методы атак.

Мобильную связь и интернет в Москве начали активно глушить с 3 марта. В ряде районов сеть отсутствовала полностью, а доступ открывался лишь к сайтам из «белого списка».

На фоне перебоев жители столицы стали чаще покупать бумажные карты, пейджеры, рации и стационарные телефоны. По данным ритейлеров, продажи атласов и путеводителей выросли на 48%, пейджеров — на 73%, раций — на 27%, стационарных телефонов — на 25%.

Отключения мобильного интернета в России продолжаются с мая 2025 года. По данным проекта «На связи», за семь месяцев произошло более 11,9 тысячи шатдаунов, а их суммарная продолжительность превысила 37 тысяч часов, затронув около 146 млн человек.