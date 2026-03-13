В городе Туба (Сенегал) 12 марта 2026 года был организован благотворительный ифтар.

Как сообщается, этот проект был реализован сенегальской ассоциацией AVISE Sénégal при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Республике Сенегал.

Цель мероприятия — оказание поддержки детям из малообеспеченных семей, обучающимся в коранических школах (даара) в период Рамазана.

Ифтар был организован для 250 учеников («Ndongo Daara») и их преподавателей из пяти коранических школ. Большинство этих детей живут вдали от своих семей и посвящают свое время изучению Корана. В период Рамазана для них особенно важно полноценное питание.

Город Туба считается одним из важнейших духовных центров Сенегала и играет значительную роль в распространении знаний о религии в стране.

Во время ифтара детям были предложены горячие блюда, финики и другие продукты.

Главная цель этой инициативы заключается в продвижении ценностей солидарности, милосердия и взаимопомощи в месяц Рамазан, а также в укреплении гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Сенегалом.