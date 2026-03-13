В Азербайджане в последние годы наблюдается заметное снижение рождаемости. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Али Ахмедов на заседании Милли Меджлиса во время обсуждения отчёта Кабмина за 2025 год.

По его словам, если в 2015 году в стране родилось более 160 тысяч детей, то в 2025 году этот показатель опустился ниже 100 тысяч.

Ахмедов отметил, что снижение рождаемости приведёт и к уменьшению числа школьников: если раньше в школах училось 1,5–1,6 млн детей, то через несколько лет их число может сократиться до 1 млн.

По его словам, это создаёт риск сокращения около 50 тысяч учителей. Кроме того, в будущем может существенно измениться соотношение между работающим населением и пенсионерами.