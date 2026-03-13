ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки «Аль-Кард аль-Хасан» и складам оружия радикальной организации «Хезболлах».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, ЦАХАЛ нанес в четверг десятки волн ударов по инфраструктуре «Хезболлах» в Бейруте, долине Бекаа и ряде районов на юге Ливана.

«Удары были направлены на усиление ущерба «Хезболлах», которая использует средства граждан для предоставления финансовых услуг и содействия своей деятельности. Эти удары дополняют недавнюю серию атак по «Аль-Кард аль-Хасан» и еще больше усиливают ущерб, нанесенный ресурсам организации», — говорится в заявлении.