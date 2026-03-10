Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассчитывает на то, что иранский народ сможет «сбросить ярмо тирании».

По его словам, конечный исход зависит от самих иранцев, однако действия Израиля уже «серьёзно ослабляют режим»

«Наше стремление — чтобы иранский народ сбросил ярмо тирании. В конечном счёте всё зависит от них, но нет сомнений, что своими действиями мы… ломаем им кости. Наша рука протянута. Если мы добьёмся успеха вместе с иранским народом, это положит окончательный конец», — заявил он.