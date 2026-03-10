Американо-израильская операция против Ирана вскоре завершится.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Выступая на пресс-конференции в Дорале, штат Флорида, американский лидер отметил, что военная кампания подходит к концу, однако отказался называть точные сроки её завершения. По его словам, операция не будет свёрнута на текущей неделе, но может закончиться уже в ближайшие дни.

Трамп также предупредил, что США готовы вновь применить военную силу против Ирана в случае необходимости. Он подчеркнул, что если противостояние возобновится, Тегеран может столкнуться с ещё более серьёзными ударами.