Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с празднованием Йел чершенбеси.

«Сегодня наш народ отмечает Йел чершенбеси — один из вторников, связанных с приходом Новруза, который воплощает в себе наши национально-духовные ценности.

К сожалению, несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям широкую разъяснительную работу и многочисленные обращения, в ряде случаев во время новрузовских празднований допускаются нарушения правил пожарной безопасности, что в итоге приводит к печальным последствиям.

Так, в прошлый вторник подразделения пожарной охраны министерства зафиксировали в общей сложности 10 выездов на пожары, связанные с праздничными кострами.

В связи с этим МЧС вновь обращается к населению и призывает строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

праздничный костёр следует разводить вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и других горючих предметов;

дети, находящиеся возле костра, должны обязательно быть под присмотром взрослых;

при прыжках через костёр необходимо соблюдать осторожность;

костёр должен находиться под контролем до полного затухания;

свечи, зажжённые на праздничном столе, нельзя оставлять без присмотра.

Также следует учитывать, что разведение костров в ветреную погоду особенно опасно.

Запомните: использование пиротехнических средств запрещено!

Не забывайте: пренебрежение правилами — угроза нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112», — говорится в обращении.