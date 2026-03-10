Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с празднованием Йел чершенбеси.
«Сегодня наш народ отмечает Йел чершенбеси — один из вторников, связанных с приходом Новруза, который воплощает в себе наши национально-духовные ценности.
К сожалению, несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям широкую разъяснительную работу и многочисленные обращения, в ряде случаев во время новрузовских празднований допускаются нарушения правил пожарной безопасности, что в итоге приводит к печальным последствиям.
Так, в прошлый вторник подразделения пожарной охраны министерства зафиксировали в общей сложности 10 выездов на пожары, связанные с праздничными кострами.
В связи с этим МЧС вновь обращается к населению и призывает строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
праздничный костёр следует разводить вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и других горючих предметов;
дети, находящиеся возле костра, должны обязательно быть под присмотром взрослых;
при прыжках через костёр необходимо соблюдать осторожность;
костёр должен находиться под контролем до полного затухания;
свечи, зажжённые на праздничном столе, нельзя оставлять без присмотра.
Также следует учитывать, что разведение костров в ветреную погоду особенно опасно.
Запомните: использование пиротехнических средств запрещено!
Не забывайте: пренебрежение правилами — угроза нашей жизни!
В случае опасности звоните по номеру 112», — говорится в обращении.