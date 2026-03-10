Американский сенатор Линдси Грэм выступил с критикой в адрес Объединённых Арабских Эмиратов после заявления властей страны о том, что их территория не будет использоваться для участия в борьбе против Ирана.

Комментируя позицию Абу-Даби, сенатор заявил, что такое решение вызывает разочарование:

«Вы сегодня публично заявили, что ваша страна не будет использоваться для участия в борьбе против режима аятолл. Это очень разочаровывает. Нам нужны партнёры, которые готовы выступить вперёд в борьбе, которую мы не можем позволить себе проиграть».