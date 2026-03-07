Пожалуй, трудно найти человека, особенно в нашей части света, кто ни разу бы не слышал библейскую притчу про поиски соринки в глазу своего брата, не замечая бревна в собственном глазу. Но, похоже, некоторые эту притчу как бы знают, но…

Вот и сейчас не так уж редко Баку слышит из Турции — из разных политических и медийных кругов — необоснованную и предвзятую критику нашей страны за сотрудничество с Израилем.

В самом факте такого сотрудничества нет ничего удивительного. С самого начала после восстановления своей независимости Азербайджан установил хорошие отношения с Израилем. Они включают сотрудничество в самых разных сферах: здравоохранение, агросектор, IT-технологии… Наибольший общественный резонанс — у военного и военно-технического сотрудничества. Поставки израильского оружия в Азербайджан начались ещё до 44-дневной Отечественной войны и продолжаются после. Беспилотники, ракетные комплексы, системы ПВО — это далеко не полный список.

Конечно, каждая страна имеет право самостоятельно устанавливать формат своих отношений с кем-либо. Но вот что интересно.

Как стало известно, США продают Израилю 27 тысяч бомб, произведённых… компанией турецкого владельца. Расскажем подробности.

По имеющейся информации, США готовят крупную сделку по продаже оружия Израилю на сумму около 660 млн долларов, включающую более 27 тысяч бомб. Примечательно, что эти боеприпасы производятся на заводе в Техасе, принадлежащем турецкой оборонной компании Repkon USA — это дочерняя компания турецкого оборонного концерна Repkon.

О сделке, объявленной в пятницу Госдепартаментом США, говорится, что она включает тысячи бомб серии MK-80 и сопутствующее оборудование.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что война с Ираном является «чрезвычайной ситуацией, требующей немедленной продажи», что позволило администрации обойти процедуру обязательного рассмотрения сделки в Конгрессе.

Теоретически бомбы поставляет частная компания. Но на практике контроль государства за экспортом оружия весьма плотный и жёсткий. Даже если речь идёт о совместных производствах. Тем более что речь идёт о поставке не спортивных или охотничьих винтовок, не «нелетального оружия», а современных и эффективных авиабомб.

Мы далеки от мысли предъявлять какие-либо претензии этой компании и её владельцам. Но в таком случае почему круги, которые столь жёстко критикуют Азербайджан за сотрудничество с Израилем, никак не комментируют эту оружейную сделку? Фактически совместная компания, которая вместе с США производит оружие, решила передать его Израилю. Почему это не обсуждается? Вместо этого критике подвергается Баку. Чем объясняется подобное «тоннельное зрение»? Или, начистоту говоря, двойные стандарты?

Критика, конечно, может звучать. И свободу слова никто не отменял. Но когда приходится иметь дело со столь выраженной предвзятостью, остаётся только вспоминать в очередной раз известное изречение Талейрана: «Я прощаю людей, которые не разделяют моего мнения, но не прощаю тех, кто не придерживается своего собственного». А это именно такой случай.