Если президент США Дональд Трамп хочет эскалации конфликта, он ее получит.

С таким предупреждением выступил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети Х.

«Открытость президента Пезешкиана к деэскалации в нашем регионе — при условии, что воздушное пространство, территория и воды наших соседей не будут использованы для нападения на народ Ирана — едва не была уничтожена неверным толкованием президентом Трампом наших возможностей, решимости и намерений. Если Трамп ищет эскалацию, это как раз то, к чему наши мощные вооружённые силы давно готовы, и то, что он получит. Ответственность за любое усиление самообороны Ирана ляжет полностью на администрацию США.

Неудачное недельное приключение Трампа уже стоило США $100 миллиардов, помимо жизней молодых солдат. Когда рынки откроются, эта стоимость значительно возрастет и напрямую ляжет на плечи обычных американцев на заправках.

Сам Совет национальной разведки США, представляющий 18 разведывательных агентств, пришёл к выводу, что война с Ираном обречена на провал. Я также предупредил посланников Трампа, что война не улучшит их переговорные позиции. Были ли эти предупреждения переданы?

Американский народ проголосовал за завершение участия в дорогих трясинах на Ближнем Востоке. Вместо этого они оказались с администрацией, которая, после десятилетий неудачных попыток, в конце концов смогла втянуть их в ведение войн Израиля.

Это война, которую ведёт небольшая группа, придерживающаяся идеи «Прежде всего Израиль», и «Израиль прежде всего» всегда означает «Америка в последнюю очередь», — написал Арагчи.