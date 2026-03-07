Совет экспертов Ирана в течение суток проведет заседание, на котором будет обсуждаться назначение нового верховного лидера страны.

Об этом пишет Fars со ссылкой на члена данного совета, аятоллу Хосейна Мозаффари.

«Члены Совета экспертов с нетерпением ждут, когда сложатся условия для проведения собрания, обсуждения и избрания нового верховного лидера <…>. Мы надеемся, что <…> это произойдет в ближайшие 24 часа», — сказал Мозаффари.

По его словам, Совет экспертов Ирана пока не проводил никаких собраний по данному вопросу.