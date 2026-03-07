Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Основными темами беседы стали последствия атак на Иран, а также вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара внимательно следит за эскалацией вокруг Ирана. По его мнению, затяжные военные действия могут нанести серьёзный ущерб не только региональной, но и глобальной стабильности.

Президент Турции отметил, что возможности для диалога ещё остаются, и Турция продолжает прилагать усилия для достижения мира.

Стороны также подтвердили готовность развивать сотрудничество во всех сферах, особенно в оборонной промышленности. Эрдоган выразил твёрдое намерение продолжать укреплять связи между Турцией и Великобританией.