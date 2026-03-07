Президент США Дональд Трамп заявил, что удары американских сил по Ирану значительно ослабили военные возможности страны, в том числе её военно-морской флот, воздушные силы и коммуникационную инфраструктуру.

Выступая в ходе саммита «Щит Америки» во Флориде, Трамп сообщил, что за последние дни силы США уничтожили 42 иранских корабля ВМС, а также нанесли серьёзный ущерб авиации и системам связи Ирана, передает «Аль-Джазира».

Он добавил, что предыдущие удары США были направлены по объектам, связанным с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран был близок к созданию ядерного оружия до проведения атак.

Президент США охарактеризовал операцию как крупный успех и отметил, что удары нанесли решающий удар по военным возможностям Ирана.

Также ожидается, что Трамп позже отправится на авиабазу Довер для торжественной передачи тел шести американских военнослужащих, погибших в ходе конфликта.

Трамп сказал, что США «потрясающе» справляются в войне с Ираном. Он также добавил, что США «оказали миру услугу», начав войну против Ирана.