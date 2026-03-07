Соединённые Штаты Америки решительно осудили атаку иранских беспилотников, совершённую 5 марта на Азербайджан. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Отмечается, что целью удара стали Нахчыванский международный аэропорт и школа. В результате атаки пострадали мирные жители, а также был нанесён ущерб важной гражданской инфраструктуре.

В заявлении подчеркивается, что эти удары являются грубым нарушением суверенитета Азербайджана и ненужной эскалацией со стороны Ирана.

США также выразили полную солидарность с Азербайджаном перед лицом этих угроз.

«Атаки на территорию наших партнёров в регионе неприемлемы и встретят решительную поддержку Соединённых Штатов в адрес этих партнёров», — говорится в заявлении.