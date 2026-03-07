Эвакуация иностранных граждан из Ирана в Азербайджан через пункт пропуска на государственной границе «Астара» продолжается.

С 18:00 до 21:00 было эвакуировано 76 человек из Ирана в Азербайджан, передает Report.

Среди эвакуированных один человек — посол Австрии, восемь человек (1 из США, 2 из Японии, 1 из Пакистана, 4 из Австрии) — дипломаты иностранных посольств, работающих в Иране.

Кроме того, были эвакуированы граждане следующих стран: 3 человека из Азербайджана, 11 из Японии, 5 из Узбекистана, 2 из Нигерии и 42 из Китая.