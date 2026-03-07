Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) опубликовал совместное заявление в связи с последними событиями на Ближнем Востоке по итогам неформального заседания в Стамбуле.

Совет министров иностранных дел государств-членов ОТГ был созван 7 марта 2026 года в Стамбуле и провел обстоятельные консультации по региональным и глобальным событиям, включая недавнюю эскалацию существующих вооруженных конфликтов и противостояний, вызывающих человеческие страдания, гибель людей и масштабные гуманитарные вызовы в прилегающих регионах.

Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с усилившимся в последнее время насилием на Ближнем Востоке и его разрушительными последствиями.

Министры решительно осудили запуск ракеты из Ирана в направлении Турции и удары иранских беспилотников по гражданским объектам Нахчыванской Автономной Республики. В этом контексте министры выразили твердую поддержку суверенитету, территориальной целостности и безопасности Турции и Азербайджана, а также вновь подтвердили полную солидарность с народами и правительствами обеих стран.

Министры призвали не допустить повторения подобных безответственных действий, которые еще больше усугубляют региональную ситуацию и несут риск расширения географии напряженности.

Министры договорились держать данный вопрос в центре внимания и продолжать тесную координацию в рамках ОТГ по этому и другим связанным вопросам, представляющим взаимный интерес.