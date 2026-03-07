Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции сообщил, что в последние дни в соцсетях появляются публикации с чрезмерной критикой Азербайджана, дезинформацией и провокациями, направленными против братских отношений между странами.

«Турция и Азербайджан, связанные друг с другом нерушимой историей и общими ценностями, успешно преодолевали многие испытания не только сегодня, но и в прошлом. Двусторонние отношения, возглавляемые на уровне лидеров президентом нашей страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, развиваются на всех уровнях под девизом «Один народ, два государства»»,- отмечено в заявлении.

Общественность настоятельно призывается быть более внимательной к высказываниям, дезинформации и черной пропаганде, которые могут навредить этому братству, а также учитывать официальные заявления органов Турции и Азербайджана по критически важным вопросам.