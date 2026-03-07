Военное ведомство Объединенных Арабских Эмиратов сообщило об отражении массированного удара с иранской стороны, перехват сопровождают громкие взрывы.

По имеющейся информации, нападение на страну осуществляется с использованием как ракетного вооружения, так и беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве отдельно пояснили происхождение громких звуков, которые могли слышать местные жители. Согласно официальному заявлению, взрывы «являются следствием перехвата ракет и беспилотников».

Катарские военнослужащие отразили новый ракетный удар по территории государства. Об этом сообщило министерство обороны эмирата в X.