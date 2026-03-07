ЦАХАЛ заявил, что ударил по центру управления ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране, отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана, передают СМИ.

«Израильские ВВС провели масштабную серию ударов по военным объектам иранского режима в Тегеране. Один из основных ударов в этой серии был нанесен по центру управления ВВС КСИР, отвечающему за оценку воздушной обстановки и защиту воздушного пространства Ирана. Этот центр управления был ключевым командным пунктом противовоздушной обороны в Тегеране», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Кроме того, «израильские ВВС нанесли удары по системам ПВО, командным центрам и складам материально-технического обеспечения» в этом районе, добавили в ведомстве.