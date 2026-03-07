Великобритания готовится к возможному развертыванию авианосца HMS Prince of Wales на Ближнем Востоке, сообщает Sky News. Степень боевой готовности судна была повышена в несколько раз.

По данным, авианосец должен быть готов к выполнению боевых задач в течение пяти дней после получения соответствующего распоряжения вместо десяти. Экипаж уведомили о возможном развертывании на фоне конфликта в регионе.

Ранее стратегический бомбардировщик США B-1, способный нести ядерное оружие, приземлился на базе ВВС Великобритании в графстве Глостершир после того, как Лондон разрешил Вашингтону использовать свои объекты для ударов по Ирану.

Кроме того, Великобритания направила в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что Лондон таким образом откликнулся на запросы союзников в регионе.

Ранее Белый дом сообщил, что военная операция США и Израиля против Ирана может продолжаться около 4–6 недель. Точные сроки достижения целей операции «Эпическая ярость» пока не определены.