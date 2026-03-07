США потеряли порядка 200 человек убитыми и ранеными из-за ударов Ирана по базе «Аль-Дафра», передает иранское командование. Отмечается, что пятый флот ВМС США на Ближнем Востоке якобы потерял за сутки не менее 21 человека убитыми.

ВМС Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военной базе США в ОАЭ Аль-Дафра, ранее сообщила пресс-служба КСИР.

По данным иранской стороны, «целью атаки стали центр спутниковой связи, радары раннего предупреждения и управления огнем, а также центр контроля воздушных операций».