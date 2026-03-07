Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня нанесут «серьезный удар» по Ирану. Об этом он написал в Truth Social.

«Иран, который находится в ужасном положении, извинился и сдался своим ближневосточным соседям, пообещав, что больше не будет по ним стрелять. Это обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это первый случай за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним ближневосточным странам. Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я ответил: «Пожалуйста!»

Иран больше не «тиран Ближнего Востока», он, вместо этого, «проигравший Ближнего Востока» и будет им еще много десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет! Сегодня Иран получит очень сильный удар! Всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели из-за плохого поведения Ирана в отношении районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!».