Тегеран намерен ограничить список целей только объектами, задействованными в операциях против Ирана. Об этом заявил представитель Генерального штаба вооружённых сил Ирана, бригадный генерал Аболфазль Шекарчи.

Генерал подчеркнул, что армия Ирана продолжит удары по позициям США и Израиля. По его словам, все точки, с которых велась агрессия против Ирана, с первого дня конфликта считаются законными целями.

Шекарчи уточнил принципы выбора объектов для ударов: «Были атакованы все базы, используемые США для действий против Ирана. Страны, которые не предоставляют свою территорию или объекты США и Израилю для операций против Ирана, не были и не будут нашими целями».

Он также отметил, что Тегеран уважает национальный суверенитет соседних государств и придерживается политики добрососедства. Безопасность мусульманских стран региона в иранском руководстве рассматривается как часть собственной безопасности.

Несмотря на это, генерал подтвердил, что активные боевые действия будут продолжены, а удары по американским силам и израильской армии продолжатся в ответ на их операции.

Ранее свою позицию также озвучил президент Ирана Масуд Пезешкиян. Он сообщил о решении Временного руководящего совета скорректировать военную стратегию: Тегеран воздержится от ударов по соседним странам. Пезешкиян выразил сожаление по поводу инцидентов, затронувших соседние государства, и принес официальные извинения странам региона, пострадавшим в результате ответных действий иранских вооружённых сил.